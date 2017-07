Mannlig turist i 60-årene skal ha falt i Muldalsfossen

– Mannen skled utenfor stien like ved brua på toppen av fossen, opplyser operasjonsleder Borge Amdam til Sunnmørsposten. Mannen som er i 60-årene skal ha gått sammen med et turfølge.

– Da han skled forsvant han ut av syne for hun som var nærmest. Dette var bare noen få meter fra fossen, forteller Amdam.

Kun profesjonelle

Like før klokka 20.00 twitrer politiet at droner blir brukt i søket. Klatrere er også i ferd med å søke ned langs sidene på fossen.

Amdam forteller at det er krevende forhold å utføre søk i.

– Det er veldig bratt og utfordrende. Kun profesjonelle utfører videre søk. Vi har Sea King på plass samt Sunnmøre alpint redningsgruppe som søker.

Politiet skriver at de jobber med å lokalisere mannen. Det søkes både med redningsmann under helikopter og klatrere. Amdam opplyser at de foreløpig ikke har funnet hverken klær eller gjenstander som tilhører den savnede.

– Akkurat nå har vi full fokus på å få lokalisert mannen, sier han.

Kriseteamet i Norddal kommune sier de ikke har blitt kontaktet ennå, men at de følger med.

– Vi følger situasjonen og er klar hvis det blir behov for oss, sier beredskapsansvarlig Aud Lindis Ødegaard.