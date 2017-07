Væpnet aksjon i Fosnavåg

På sin twitterkonto sier politiet at pågripelsen skjedde uten dramatikk rundt 01 tida. Ingen ble skadd eller truet.

Ålesund

En person ble i natt hentet av ambulanse i Ålesund sentrum etter en mulig GHB overdose.

I Ålesund meldest det ellers om små hendelser hvor folk har blitt bortvist fra utested. To jenter ble sendt hjem fra et utested grunnet falsk legitimasjon og "bråkete" oppførsel. En beruset jente ble kjørt hjem etter at politiet fant ho liggende i ei busk. En mann er anmeldt for urinering på offentlig sted.

Ørsta

En bil ble stanset for kontroll og det ble funnet en softgun i kjøretøyet. Bileier og en passasjer ble anmeldt. Dimmitert etter kontroll.

Det var i natt flere meldinger om musikkstøy fra en adresse i Ørsta. Når politiet ankom var det rolig på stedet.

Ulsteinvik

Rundt klokken 02 kom der inn en melding om aggressiv person utenfor et utested. Stemningen var rolig når politiet kom til stedet