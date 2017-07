Person påkjørt av buss ved rutebilstasjonen i Ålesund

Det var like før kvart over fem mandag ettermiddag at det kom inn melding om at en person hadde blitt påkjørt av en buss ved Ålesund bussterminal.

- Ulykken skal ha skjedd i sakte fart og det ser ikke ut som det er alvorlig personskade, sier operasjonsleder Tove Holst Dyrnes

Ambulanse ankom åstedet og personen ble fraktet til legevakten for en sjekk.

Har advart mot dette lenge

Verneombud for bussjåførene i Ålesund, Ståle Nakken, sier at det er akkurat dette de har advart om.

- Dette har vi sagt lenge. Situasjonen ved både rutebilstasjonen på Moa og rutebilstasjonen i Ålesund sentrum er uholdbar! Det er helt umulig for bussjåførene å ha kontroll når det går så mye turister og passasjer mellom alle bussene.

Han er lettet over at det kun er snakk om lettere personskader etter ulykken mandag kveld, men han etterlyser flere tiltak fra Ålesund kommune.

- Det vi ønsker er et møte hvor alle involverte, fra Ålesund kommune, havnevesen og turistnæringen til busselskap går sammen om å se på forholdene rundt bussterminalene.

Nakken sier at han vet at det senest sist fredag ble sendt et skarpt brev til Ålesund kommune fra Fram om at kommunen ikke har fulgt opp det de har lovet når det gjelder tiltak.

- En alvorlig ulykke ville vært helt tragisk, både for den forulykkede og bussjåføren. Det er traumatisk for en bussjåfør å måtte gå gjennom dette, og det er et konstant stress å måtte forberede seg på kaoset som er i området rundt terminalen. Noe må gjøres.