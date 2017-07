Søket etter antatt omkommet mann i Muldalsfossen

Søket ble midlertidig avsluttet natt til mandag og det er lite håp om å finne mannen i live.

– Vi søker nå etter en antatt omkommet person, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet i Ålesund.

Åtte personer fra Sunnmøre alpine redningsgruppe er mandag formiddag i gang med å søke etter mannen ved bunnen av den rundt 200 meter høge fossen. Politiet antar at mannen kan ligge i dette området på bakgrunn av vitneobservasjoner.

– Dette stedet er rundt 190 meter under fallpunktet. Her er det en kulp på rundt ti meter i omkrets med varierende dybde, forteller Ferstad.

Krevende operasjon

De spesialtrente representantene fra redningsgruppa tar i bruk klatreutstyr i arbeidet. Samtidig har de hjelp fra spesialister på elveredning.

Ved 11.40-tida opplyste politiet sine folk på stedet at redningsmannskapene hadde startet å fire seg ned og ville gå i gang med selve søket så snart de var i posisjon til det.

Terrenget er svært bratt og ulendt.

– Det er en krevende operasjon. Samtidig er det er spørsmål om det vil være behov for dykker for å søke i vannet, sier operasjonslederen.

Mannskapene har med enkelt utstyr for å gjøre søk i overflaten ved kulpen. Det er også brukt droner i arbeidet med å lokalisere mannen, uten at det ga resultat.

Avhører vitner

Muldalsfossen, som ligger ved Tafjorden i Norddal kommune, er en av de høyeste fossene på Sunnmøre. Fossen har et fall på om lag 200 meter og utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden.

Politiet er mandag på stedet for å avhøre vitner og andre personer som kan ha informasjon av interesse.

Søndag deltok både et Sea King redningshelikopter og en alpin redningsgruppe i søket etter mannen, men natt til mandag måtte de avslutte søket på grunn av de vanskelige forholdene.

Skled rett ved fossen

Den utenlandske turisten var sammen med et reisefølge da han ble meldt savnet søndag. Politiet har fortalt til Sunnmørspsten at mannen skled få meter fra fossen og forvant ut av syne for personen nærmest.

Pårørende til mannen er på stedet. Ifølge politiet dreier det seg om familie av mannen.

Mandag formiddag forteller beredskapsansvarlig Aud Lindis Ødegaard i kriseteamet i Norddal kommune at de har bistått politiet med ressurser i søkearbeidet, men at de så langt ikke er involvert i arbeidet med å ta seg av pårørende.

– Vi avventer situasjonen og er klare til å bistå med det politiet ber om, sier hun til smp.no.

