Listhaug nektes adgang til kristent stevne

Stevnet i Sarons dal som arrangeres årlig samler tusenvis av troende. I tidligere valgår har det vært en ettertraktet arena for topppolitikere som ønsker å nå ut til kristne.

Listhaug ringte i år og spurte om å få representere FrP, ha stands og drive politisk agitering. Det fikk hun ikke lov til.

– Jeg synes det er merkelig at jeg nektes å delta fordi det vil innebære politikk, mens Knut Arild Hareide vil de gjerne skal drive valgkamp i Sarons dal, sier Listhaug til NRK, og fortsetter:

– Politikere av alle farger, blant andre Jonas Gahr Støre har vært der tidligere. Jeg tror det hadde vært nyttig for deltakerne å fått inn flere perspektiver enn bare fra KrF.

Fant det ikke forsvarlig

Stevnesjef og predikant Rune Edvardsen sier til NRK at de ikke klarte å se for seg et eget arrangement som passet med Listhaugs profil.

- Vi fant det ikke forsvarlig å skulle stelle i stand en hel debatt kun fordi Listhaug hadde lyst å komme ned. Det er ikke vår oppgave å fremme spesielle partier.

Stevnesjefen presiserer at Listhaug er hjertelig velkommen til stevnet som vanlig deltaker - på linje med nærmere 10.000 andre kristne, blant dem KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Men det vil hun ikke. Hun har heller aldri vært her før, mens Hareide kommer hit hvert eneste år med familien sin. Han er her i flere dager, og går rundt som en helt vanlig stevnedeltaker, sier Edvardsen til NRK.