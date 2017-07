Møre og Romsdal best på alkovett:

I en ny undersøkelse kommer det fram at 1 av 5 nordmenn tillater seg å drikke alkohol når de fører båt. I Møre og Romsdal sier over 90 % av de spurte at man bør la være å drikke på sjøen. Det synes Øyvind Skjelten i organisasjonen «Av og til» er gledelig.