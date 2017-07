Elias på vei til Ålesund

Nei da. Elias har ikke havnet i havsnød og trenger redning, selv om han akkurat nå henger etter den frivillige Redningsskøyta DNV II.

– Dette er et internt oppdrag i Redningsselskapet, sier båtfører Cato Dyb-Sandnes på telefon til smp.no.

De er på vei fra regionskontoret på Sørneset og skal ta Elias med til Ålesund Båtfestival.

– Vi er akkurat nå ved Steinvågsundet, og skal ta Elias med til Dronning Sonjas plass.

Han sier at de skulle uansett til Ålesund, og da fant de ut at Elias kunne like gjerne fraktes til sjøs i stedet for å måtte tas med bil og henger gjennom Ålesunds trange sentrumsgater.

– Så Elias trengte ikke å berges?

– Nei da, han har det veldig bra. Og torsdag, fredag og lørdag blir det mulighet for alle som ønsker å ta en tur med Elias i havnebassenget i Ålesund.

– Oppfører han seg bra?

– Oppførselen hans er eksemplarisk. Alt han gjør, er å henge etter oss, ha ha.