– Vet nøyaktig når hun ble drept

Ifølge Tv2 vet politiet nå nøyaktig når hun ble drept.

– Tidligere har vi operert med en time pluss minus for når drapet fant sted. Nå vet vi at Trude satt på steinen klokka 1720 og vi vet at hun var borte fra steinen klokka 1726, forteller politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til fjernsynskanalen.

Politiet har gått gjennom et betydelig fotoarkiv, mange tusen bilder ble tatt av turister i Geiranger denne dagen, og fått de scannet på nytt med ny teknologi. Spesielt en ny animasjon av ferja på veg ut fra Geiranger har sammen med bildene vært viktig med tanke på drapstidspunktet.

Den nye informasjonen stemmer godt sammen vitneforklaringen til et svensk ektepar som hørte skrik på samme tidspunktet.

Skal presentere drapet for tysk fjernsyn

Trude Espås-drapet har tidligere vært på Tv2 sitt fjernsynsprogram Åsted Norge. Nå skal informasjonen ut til de tyske seerne. Norsk politi skal presentere Espås-saken for det tyske publikummet i krimprogrammet «Aktenzeichen XY ungelöst» onsdag. ZDF-programmet skal ha opp i mot fem millioner seere.

– Vi vet det var veldig mange tyske turister i Geiranger drapsdagen. Kanskje noen kan identifisere den tysktalende personen vi har forsøkt å få kontakt med og det kan være noen som sitter på blledmatriale som kan brukes, sier Yngve Skovly til Tv2.