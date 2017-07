Dyrere strøm i år enn i fjor

- Mindre vann i magasinene og høyere kullpriser i Europa gjør at strømmen koster mer enn den gjorde i 2016. Likevel er strømprisene fortsatt lave, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding i dag.

Den forbedrede ressurssituasjon og lavere strømforbruk enn i første kvartal, bidro til at de norske kraftprisene falt gjennom 2. kvartal. Likevel var det ingen stor nedgang under snøsmeltingen, som tyder på at kraftprodusentene hadde god kontroll på vannet.

Sammenliknet med første halvår i 2016, har forbruket i Norge vært 0,2 TWh høyere i 2017.