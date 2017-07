En av fire musikere er kvinner

NRK skriver at over 75 prosent av musikerne på årets Moldejazz er menn. De skriver også at en kvinneandel på 24 prosent er nært gjennomsnittet for norske jazzfestivaler. Til nrk.no forteller Kleveland at hun ønsker at festivaler anstrenger seg for en høyere kvinneandel.

– En stor festival som Moldejazz har et ekstra ansvar for å gå foran med et godt eksempel, sier hun til nrk.no

Festivalsjef for Moldejazz Hans-Olav Solli sier de ikke booker kvinner fordi de er kvinner, men fordi de er spennende musikere

– I år har vi hatt fokus på å booke kvinnelige bandledere. Noe som drar prosenten ned, er at disse bandlederne ofte har med seg mannlige bandmedlemmer. Det er få prosjekter som har utelukkende kvinnelige medlemmer, selv om vi har også det på programmet i år, med septetten Woman to Woman, sier festivalsjef Hans-Olav Solli til nrk.no.