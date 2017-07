Havarikommisjonen: Vegen bidro til busstragedien

Statens Havarikommisjon for Transport påpeker i sin rapport at den i utgangspunktet smale vegen var ytterligere innsnevret på en 200 meter lang strekning og at trafikantene ikke var varslet om dette.

Dette bidro til at bussen støtte sammen med en møtende personbil. I sammenstøtet mistet bussen styringen og havnet utfor vegen og veltet.

Kommisjonen bemerker også at den omkomne og én av de alvorlig skadde, ikke brukte bilbelte, noe som trolig bidro til at skadene ble såpass alvorlige.

Burde hatt kritisk gjennomgang

– SHT har i undersøkelsen også påvist at det ikke har vært gjennomført risikovurdering eller sikkerhetsinspeksjoner av strekningen verken før eller etter at den fikk status som Nasjonal turistveg i 2013.

På grunn av den store trafikken på «Trollstigvegen», hvor mange er utenlandske turister uten lokalkunnskap, mener kommisjonen at det burde ha vært utført en «kritisk gjennomgang» av strekningen. Dette er et ansvar som i første rekke hviler på samferdselsavdelinga hos Møre og Romsdal fylkeskommune som eier av vegen.

