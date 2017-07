Kjørte «Drag Race» i kvinneklær

– Norge er fantastisk vakkert og ruten så langt har vært spektakulær. Det forteller Ernst etter at de fire tok en pause i Stordal torsdag ettermiddag. Med en bil som er dekorert med inspirasjon fra «John Deer»-traktorer var det flere som stoppet opp for å få med seg det noe underlige synet i Stordal sentrum.

For de fire nederlenderne var det havnen i Stordal som gjorde inntrykk.

– Det vi kommer til å huske fra Stordal er den vakre havnen og den velfylte dagligvarebutikken, forteller Ernst.

Sammen med Ypke, Gert og Laurens-Jan, deltar Ernst i konkurransen «Park and Party». Den går ut på at deltakerne skal kjøre fra Nederland, gjennom Tyskland, Danmark og Sverige, før de ender opp på Flamingo bar i Lillehammer. Deler av turen går forbi Sunnmøre. I løpet av turen får deltakerne flere oppgaver de skal gjennomføre. Poengene høstes ved å lage morsomme kortfilmer av oppgavene, samt kreativitet og originalitet i forbindelse med dekorering av bilen de kjører.

«Drag Race» i kvinneklær

Oppgavene er av det humoristiske slaget og Ernst drar fram en spesiell oppgave som den mest minneverdige så langt.

– Den ene oppgaven gikk ut på at to lag måtte utføre et «Drag Race» på femti meter iført kvinneklær. Selvfølgelig så de nyinnkjøpte kjolene fantastiske ut på oss og vi vant løpet, sier Ernst. I en annen oppgave måtte laget bygge et stupebrett som de skulle bruke for å hoppe uti en svensk innsjø. Denne skulle selvfølgelig festes på bilen.

Oppleve nye ting

Grunnen til at de fire nederlenderne valgte å delta i konkurransen var å få oppleve nye ting og steder.

– Og selvfølgelig å oppleve hvor latterlig dyr norsk øl er, legger Ernst spøkefullt til. Han anslår at omtrent 130 av de 160 konkurrerende lagene vil nå fram til Lillehammer.

Vinnerbildet

I tillegg til å utføre alle oppgavene de får på strak arm og med mye kreativitet, har de fire lagt en ekstra plan for å kapre seieren. Nemlig et bilde som skal rammes inn.

– Vi kommer til å vinne ved å ramme inn et bilde av oss der vi «Mooner» med Atlanterhavet i bakgrunnen, ler han.