Resultatet faller for Ekornes

Det viser kvartalsrapporrten som blir lagt fram i dag. Møbelgiganten sliter med å få til vekst i omsettingen. Tallene viser at fortjenesten på bunnlinja går svakt ned sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsinntektene for Ekornes-konsernet endte på NOK 762,5 millioner kroner i andre kvartal 2017, marginalt opp fra NOK 759,5 millioner i andre kvartal 2016.

- For de tre viktigste merkevarene våre, Stressless, IMG og Svane, var den underliggende utviklingen positiv i noen markeder, mens den var svakere i andre. Dette forklarer den totalt sett relativt stabile utvikling i det korte bildet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Nøkkeltallene viser en driftsmargin endte på 9,3 %, ned fra 9,6 % samme periode i fjor. Justert driftsresultat endte på NOK 102,7 millioner, ned fra NOK 108,8 millioner. Rapportert driftsresultat (EBIT) ble NOK 71,1 millioner, marginalt ned fra NOK 72,6 millioner i samme periode 2016.

- Vi har de siste årene gjennomført en rekke omstrukturerings- og effektiviseringstiltak. Dette koblet med økte investeringer i veksttiltak fremover, vil hjelpe oss å levere på vekst- og lønnsomhetsmålene som vi uttalte på kapitalmarkedsoppdateringen vår i juni, sier Holst-Dyrnes.

Han sier Ekornes har et langsiktig mål om en årlig inntekstvekst på 3-5 prosent og en driftsmargin på 16-18 prosent. Det skal skje gjennom å styrke produktutvikling og innovasjon inne Stressless produksjonen. Doble inntektene i IMG over de neste fem årene og gjennom økt kostnadseffektivitet gjennom hele verdikjeden.

- Det avgjørende er at vi utvikler produkter som tilfredsstiller og overgår kundenes forventninger, at vi sikrer at merkevarene våre har relevans i våre kunders liv, sier Holst- Dyrnes.