- Bruk ambulansebåten

Samtlige avganger på fergesambandet Larsnes-Åram-Voksøya-Kvamsøya er foreløpig innstilte på grunn av tekniske problemer.

Grunnen til at fergen bilferja «Austevoll» er innstilt skyldes at to bolter til drivstoffpumpa er knekt. Norled venter på reservedeler.

Regionsjef Inge Andre Utaker sier til NRK Møre og Romsdal at passasjerer kan bruke ambulansebåten «Ambu» som trafikkerer ferjestrekninga, så lenge «Austevoll er ute av drift.»

Det er forventet oppstart i sambandet igjen kl.19:45 fra Larsnes.