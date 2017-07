Ålesund: Frakta til legevakt etter påkjørsel bakfra

«Trafikkulykke med mindre personskade. Påkjørsel bakfra», heter det i Twittermeldingen fra Møre og Romsdal politidistrikt mandag ettermiddag.

Operasjonsleder Kenneth Sætre opplyser til smp.no at de to personene i bilen som ble truffet er fraktet til legevakta.

- Vi har ikke fått noen melding om personskader, men siden de ble påkjørt bakfra er de to personene i bilen sendt til legevakt for en rutinesjekk, sier han. Påkjørselen skal ha skjedd like ved stoppskiltet på innfarten i Gåseidvika på E136. Etter sammenstøtet kjørte begge til storlomma i Gåseidvika for å skrive skademelding.

- Det var totalt fire personer involvert i uhellet. To personer i slutten av 20-årene satt i bilen som ble truffet, mens det var to personer i 50-årene som kjørte bilen som traff den andre, sier Sætre.

Nødetatene er ferdig på stedet og det er ingen hindringer for trafikken.