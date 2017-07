Hentet i ambulanse etter vold

«En person pågrepet etter å ha slått en annen person gjentatte ganger. Fornærmede hentet i ambulanse», heter det i Twittermeldingen til Møre og Romsdal politidistrikt.

Det skal være snakk om to menn i tjueårene. Det opplyser operasjonsleder Borge Amdam.

– Vi vet ikke hva som var bakgrunn for denne hendelsen, men de to personene kjente hverandre fra før, sier han og legger til at de begge er kjenninger av politiet.

Voldshendelsen fant sted noen hundre meter bort i gata fra politistasjonen i Ålesund. Amdam kan ikke fortelle noe om skadeomfang, men sier at det ikke er grunn til å tro at det ble noen alvorlige skader.

Politiet har opprettet sak på hendelsen og etterforsker saka.