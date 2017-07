Kjørte i tunnelveggen for å unngå kollisjon

Det var i fjor høst at mannen hadde vært på fest og kjørte etter å ha drukket alkohol.

I fjellveggen

Mannen skal ha kommet over i motsatt kjørebane inne i Remmetunnelen, og for å unngå kollisjon med møtende bil, kolliderte han i fjellveggen.

I Sunnmøre tingrett kom mannen med en uforbeholden tilståelse. Påtalemyndigheten foreslo en straff på 21 dager ubetinget fengsel.

– Basert på en promille på 1,45 er retten enig i dette, står det i dommen.

Vegtrafikkloven §3 går på å kjøre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

– Fare for andre

Retten mener det er skjerpende at kjøringen var til stor fare for andre, i og med at mannen mistet kontrollen i en tunnel.

– Dette medførte heldigvis bare materielle skader på hans egen bil, står det i dommen.

I tillegg til fengsel må mannen betale en bot på 10.000 kroner og tåle tap av førerretten i 2,5 år. Han må deretter avlegge full ny førerprøve.