Mann nektet for å ha rygget inn i parkert bil to ganger

En mann i 70-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til å betale en bot på 4.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven. Mannen må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger til staten.

Det var i februar at mannen ikke var varsom nok da han rygget på en parkert bil, ifølge retten.

Påtalemyndigheten la fram bevis for at mannen først rygget på bilen, for så at han kjørte fram og rygget inn i bilen en gang til.

– Venstre del av bakre støtfanger ble inntrykt og venstre baklykt ble knust på fornærmedes bil. Tiltalte nekter for at han rygget inn i bilen, står det i dommen.

Mannen mente at han rygget, men at han hadde en liten halvmeter klaring til fornærmedes bil.

To vitner stilte opp i retten. Det ene vitnet sto på 30-40 meters avstand da hun så tiltaltes bil rygge inn i den andre to ganger. Vitnet forklarte at hun hørte en markant knaselyd ved det ene tilfellet.

Fornærmede forklarte at skaden ikke var der da han satt fra seg bilen.