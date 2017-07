Mye regn og grått, men varmen kommer tilbake

Lengter du etter sommer og sol? Da er det onsdag du må sette av til eventuelle uteaktiviteter. Det forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Da vil iallfall temperaturene stige noen hakk og sola titte fram for alvor.

– Onsdag vil et høytrykk bygge seg opp over Vestlandet, som vil gi fint vær og temperaturer over tjue grader, forteller Granerød.

Mandag og tirsdag vil det være overskyet med bygevær.

På kysten vil det blåse opp mot sørvest liten kuling på mandag og vi vil få regnbyger store deler av dagen. Det vil bli noen få gløtt av sol. Tirsdag blåser det vind fra vest, også da med regnbyger. Det vil imidlertid blir mer sol utover tirsdag ettermiddag, sier Granerød, som legger til at det likevel kan være lurt å ha en paraply på lur.

Regnfull helg

Både onsdag og torsdag vil vi få temperaturer rundt tjuetallet, men torsdag ettermiddag vil det igjen skye over.

Helga vil by på regn og temperaturer mellom femten og tjue grader.

– I helga vil regnet kommer tilbake. Det blir mer overskyet enn sol i helga, og været vil bli litt det samme som det har vært den siste tiden, opplyser Granerød.

Dermed er konklusjonen at det er onsdag og deler av torsdag man bør satse på dersom man vil nyte sola ute.

