Skogbranner i Montenegro og langs kysten av Kroatia

Kraftig vind og lite nedbør gjør at skogbrannen på halvøya Lustica i Montenegro har spredt seg nær bolig- og campingområder mandag. De kraftige vindforholdene gjør det vanskelig for brannmannskapene å hindre at brannen sprer seg til områdene der turister og befolkningen holder til.

Også langs kysten av Kroatia har brannmannskaper jobbet med å slukke en rekke skogbranner. Ifølge myndighetene har store skogområder brent ned hittil.

Brenner utenfor Split

VG skriver mandag kveld om en storbrann i Tučepi, utenfor den kroatiske feriebyen Split.

Jørn Nilsen har sendt smp.no noen bilder fra en brann like utenfor sentrum av Split.

