Nordmenn tar med antibiotikaresistente bakterier hjem

Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø (UiT). Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året.

Etter ett år var fortsatt halvparten av pasientene bærere av tarmbakterier, etter tre år var 15 prosent av pasientene fortsatt bærere.

– Det er særlig stor sjanse for å få med seg disse resistente bakteriene hvis man har vært innlagt på sykehus på det indiske subkontinent, sier en av forskerne som har jobbet med studien, Arnfinn Sundsfjord, seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvising av antibiotikaresistens.

Grunnen kan være at mange land er langt mindre strenge på bruk av antibiotika enn Norge. I Europa og USA dør til sammen 60.000 mennesker årlig fordi bakterier som er blitt resistente mot antibiotika, fortsetter å formere seg til tross for at de blir utsatt for stoffet.

Pasientene som har fått påvist antibiotikaresistente bakterier må behandles med ekstra smittevern hver gang de kommer på sykehus flere år fram i tid. De må sørge for at de ikke smitter andre, kan bli nødt til å ligge på isolat og må spesialbehandles for at legene skal få bukt med de motstandsdyktige bakteriene.