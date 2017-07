Får du denne e-posten så bør du bare slette

En tipser på smp.no har meldt inn at vedkommende har fått en mail som tilsynelatende ser ut til å være fra Skatteetaten.

Her står det at en får tilbake 3950 kroner på skatten om man trykker på en lenke.

Og ganske riktig:

– Dette er forsøk på svindel. Slett e-posten, råder den ekte Skatteetaten.

De har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med påstand om skatterefusjon.

Skatteetaten ber om at du ikke trykker på lenken.

– Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via e-post. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer innlogget via Altinn.

Det kan være lurt å sperre kort om man har kommet i skade for å oppgi denne informasjonen. Samtidig anbefales det å kjøre en gjennomgang med et oppdatert antivirussystem.