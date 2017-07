Mange på venteliste ved Ntnu Ålesund

Nye tall fra Samordna Opptak viser at Ntnu i Ålesund har 2,6 førsteprioritetssøkere per studieplass. Bachelor i nautikk er mest populær med over fem søkere per studieplass, etterfulgt av bachelor i markedsføring og ledelse og årsstudium i økonomi og ledelse som begge har over tre søkere per studieplass.

Poenggrensene for å komme inn på helse og biologiske fag har økt fra i fjor, i tillegg til at flere står på venteliste. Den lengste er på bachelor i sykepleie, hvor nesten 700 søkere står på liste for å komme inn.

– Dette følger trenden med at det blir stadig mer populært å studere helsefag, som regnes som trygge yrker for fremtiden. Når det er stor interesse for et fagområde, går også poenggrensene og kvaliteten på fagene opp, uttaler Magerholm Fet, viserektor ved Ntnu i Ålesund i pressemeldinga.

Fagene som har hatt størst økning i poenggrensene fra i fjor er bachelor i bioteknologi, bioingeniør og biomarin innovasjon.

– Vi ser at interessen for biologiske fag øker, noe som kan henge sammen med det marine skiftet hvor vi må se til havet for å finne alternative måter å livnære oss på i fremtiden, uttaler Magerholm Fet.