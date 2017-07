To hunder etterlatt i bil i solsteiken

«Melding om parkert bil med en hund i ved Atlanterhavsparken – fare for overoppheting» og «Geiranger. Melding om hund i bil – har stått slik i lang tid – fare for overoppheting» heter det i de to twittermeldingene fra politiet. De kom med kun fem minutters mellomrom.

– I Geiranger var det forbipasserende som fikk åpnet for lufting i bilen. Den sto i solsteiken og det var fare for at hunden ble overopphetet, opplyser operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes. Bilen ute ved Atlanterhavsparken var imidlertid parkert i skyggen slik at det ikke var akutt fare for overoppheting.

– Nå jobber vi for å få tak i eieren, som har vært borte i lang tid, sier hun.

Østlandsfenomen

Holst-Dyrnes har ingen oversikt over hvor mange slike meldinger politiet i Møre og Romsdal får inn i løpet av sommeren, men sier at dette er de to første hun har fått. Heller ikke veterinær Ole Roger Frøland ved Ålesund dyreklinikk tror det er et omfattende problem i området.

– Vi bor jo i Ålesund. Her er det jo ikke så varmt, utbryter han når smp.no ringer. Frøland mener dette problemet er mer som et østlandsfenomen og sier at de sjelden får inn dehydrerte og overopphetede hunder som følge av å ha sittet i en varm bil.

Parker i skyggen

Frøland har likevel noen råd til de som må sette igjen hunden i bilen.

– Sett bilen i skyggen og ha åpning på vinduet. I noen biler er det spesielle kroker som gjør at man kan ha delvis åpen bakluke samtidig som man får låst bilen, sier han.

Om en hund blir overopphetet i bilen vil dette i verste fall føre til død.

– Den kan få hypotermi og kollapse. Dette er dødelig, sier Frøland.