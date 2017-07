Tre menn siktet for voldtekt eller medvirkning

Tre menn er siktet og varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud for voldtekt eller medvirkning til dette.

Fornærmede har i politiavhør forklart at voldtekten var en felleshandling begått av tre menn. Politiet har innhentet tekniske bevis. Etterforskningen er i en tidlig fase, og alle vitner er foreløpig ikke avhørt.

To menn ble pågrepet av politiet tirsdag 18. juli, mens den tredje siktede ble pågrepet dagen etter.

Erkjenner ikke straff etter siktelsen

Advokat Håkon Sætre Rasmussen, forsvarer en mann tidlig i 20-årene.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Jeg ønsker ikke gå nærmere inn på hva han har forklart i avhør, sier Rasmussen til smp.no.

Heller ikke advokat Mette Loe, som forsvarer en mann i midten av 20-årene, ønsker å gå inn på detaljer i saka.

– Jeg har ingen kommentarer utover at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier hun.

Smp.no har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med den siste siktedes forsvarer, Mats Opshaug. Hans klient er i slutten av 30-årene.

– Sprikende forklaringer

Påtalemyndigheten begjærte brev- og besøksforbud i to uker for alle tre, og retten finner også grunnlag for fengsling i fire uker.

Her blir det lagt vekt på fare for bevisforspillelse, unndragelse, og at saka gjelder et alvorlig forhold.

De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett.