UD: Nordmann hardt skadd i jordskjelvet på Kos

Pårørende er varslet, opplyser Utenriksdepartementet.

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.

Utenriksdepartementet har ikke informasjon om at det skal være nordmenn blant de omkomne etter jordskjelvet.

Nordmenn i området oppfordres til å ta direkte kontakt med sine pårørende hjemme.

En svensk og en tyrkisk turist som omkom i jordskjelvet, melder greske myndigheter.