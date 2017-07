Fritidsbåt gikk på grunn

– Båten står godt oppå. Det var to personer om bord, men kystvaktskipet KV Njord kom sigende forbi. Nå kikker de litt på situasjonen, og vurderer om de vil avvente at det flør før de drar den av, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen.

Det skal ha gått bra de to personene om bord.

For lokalkjente jobber KV Njord nå i et område like sørøst for Skjerlingen i Fræna kommune.