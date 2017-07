Flaumen herjar i Nordfjord - vegar stengt og bygningar øydelagd

Sjå video frå Utvik sentrum over - foto: Ronny Rustøen Sjå fleire bilde under saka

Metorologisk institutt og NVE sendte ut åtvaring om at det var fare for lokale oversvømmingar, jord og flomskred grunna regnbygene søndag og natt til måndag.

Det slo til for alvor i Nordfjord der store vassmengder etter regnet stengte veger og øydela bygningar. Også enkelte hovedveger lengre sør og vest er stengt.

Det er framleis fare for fleire kraftige regnbyger med torden, men nedbøren minkar måndag kveld, ifølgje OBS-varselet ved 12-tida.

Tok brua

Verst verkar situasjonen å vere i Utvik der naudetater og kommunen sine folk jobbar med å få kontroll på store vassmengder.

Smp.no sin reporter, Knut Arne Aarset, fortel at bygda er delt i to av flaumvatnet og det ligg material overalt etter at vatnet øydela på trelastlageret. Også rundballar, tilhengjarar og bilar er tekne av vassmassane samen med ein ballbinge og ein åker med nypoteter.

