Mann anmeldte falske penger han selv hadde kjøpt

– Han har ikke forsøkt å bruke de falske pengene, sier politioverbetjent Lars Morten Lothe i Vest politidistrikt til Bergens Tidende .

Mannen betalte flere tusen kroner for de falske sedlene like før helgen, men skjønte fort at de «ikke virket». Da anmeldte han saken. Politiet vil ikke fortelle hvordan mannen avslørte at pengene var ubrukelige.

– Vi vil advare mot å la seg friste til kjapp fortjeneste ved å kjøpe falske penger, for det blir ofte ikke noe av, sier politioverbetjenten. De jobber nå med å finne ut hvor de falske sedlene kommer fra.