Redningsaksjon etter nødsignaler ved Ålesund

To redningsskøyter deltar i søket etter mayday-signaler like nord for Ålesund.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) opplyser at Florø Radio har mottatt nødsignaler i fra Ålesund-området klokka 17.23 tirsdag. Ifølge HRS skal noen ha sendt ut "Mayday"-kall i området. – Aktuelt søksområde er Vigrafjorden, Grytafjorden og Ellingsøyfjorden, opplyser HRS på Twitter. Klokka 18.30 opplyser redningsleder Bjørn Arne Åmlid ved Hovedredningssentralen til smp.no at søket forsetter. – Vi har ikke funnet noe ennå, men fortsetter søket en stund til. I tillegg til luftambulanse og redningsskøyta Idar Ulstein, deltar nå redningsskøyta Det Norske Veritas II i søket. Vi har også bedt andre båter i området om å være på utkikk, sier Åmlid til smp.no. – Vi tror det er en fritidsbåt som har sendt nødanropet, og at personen ombord er en ung kvinne, sier Åmlid til NTB. Han holder også muligheten åpen for at meldingen ble sendt ut på tull. Klokka 18.42 opplyser HRS Sør-Norge at luftambulansen trekkes ut for å utføre helseoppdrag. Søket fortsetter fra sjøen. Saken oppdateres Mer å lese på Sunnmørsposten:

