Setter inn midlertidig bro i Utvik

Den midlertidige broen skal bygges på Stryn-siden av Utvik, skriver Firda . Mandag førte uvær og flom til at begge veiene inn mot den lille bygda i Sogn og Fjordane ble ødelagt.

– I dag skal vi jobbe med å forberede og gjøre det klart for å få på plass en midlertidig bro der Storelva bro var, slik at bygda blir samlet igjen og at folk i Utvik kan komme seg til Stryn. Vi håper å få på plass broen i løpet av noen dager, sier Kai Jonny Bugjerde i Statens vegvesen til avisen.

Den andre veien som leder inn i bygda, fylkesvei 60 over Utvikfjellet, vil trolig ta flere uker å åpne.

– Her er enda en bro tatt, i tillegg til at elva har vasket bort store deler av veien, sier Bugjerde.

Den manglende veiforbindelsen har vanskeliggjort opprydningsarbeidet og hindret hjelpen å komme fram til bygdas om lag 250 innbyggere. Tirsdag kom deler av strømforsyningen på plass, mens det ble jobbet på spreng for å forsyne bygda med vann.

(NTB)