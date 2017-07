Tiltalt for moms- og skattesvindel

Politimesteren i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot en mann i 40-årene for økonomisk kriminalitet.

Ifølge tiltalen skal mannen ha unnlatt å opplyse ligningsmyndigheten om næringsinntekt for et enkeltmannsforetak på til sammen 800.000 kroner i årene 2012 til 2014.

På denne måten har han unndratt seg 179.000 kroner i skatt.

I tillegg er mannen tiltalt for å ført fradrag for inngående merverdiavgift i et selskap ved å føre fiktive fakturaer fra enkeltmannsforetaket sitt, samt fra en daglig leder i et annet firma.

På denne måten har han unndratt merverdiavgift til staten på til sammen 316.985 kroner.

Strafferammen for grovt brudd på ligningsloven er fengsel i inntil to år.

Rettssaken er berammet til Sunnmøre tingrett i oktober.