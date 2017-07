- Kastet narkotika på sjøen

Fredag ble to menn fremstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett.

Ifølge fengslingskjennelsen skal de to mennene ha oppbevart "et ikke ubetydelig kvantum" narkotika om bord en fritidsbåt da de ble observert av Kystvakta ved Ålesund.

Mistenkte promille

Etter det smp.no kjenner til tok Kystvakta kontakt med fritidsbåten på grunn av mistanke om promille.

- Kystvaktskipet "KV Njård" observerte at det ble kastet flere pakker ut av båten, heter det i grunnlaget for kjennelsen.

En pakke, som seinere viste seg å inneholde amfetamin, ble kastet ut av båten i det politiet ankom.

Siktede har forklart i avhør at han ikke har kastet noe annet en en ølflaske på sjøen.

Det ble også funnet narkotika og et pengtebeløp i båten.

Etterforskes videre

Etter det smp.no erfarer har politiet foreløpig beslaglagt to pakker med amfetamin, men man mistenker at flere pakker er kastet på sjøen.

- En av de siktede hadde et hvitt pulver rennende ut av nesa, og innrømmet at han hadde brukt amfetamin. Den andre har erkjent tilknytning til de to pakkene som er beslaglagt, heter det i kjennelsen.

Politiinspektør Elin A. Drønnen ved Møre og Romsdal politidistrikt sier de er i en tidlig fase i etterforskningen av denne saken.

- Vi må derfor være sparsomme med hvilke opplysninger vi gir ut av hensyn til etterforskningen, sier Drønnen.

Varetekt med isolasjon

Sunnmøre tingrett mener det er skjellig grunn til å mistenke mennene for forholdene som er omtalt i siktelsene. Begge er kjent for politiet fra tidligere forhold.

Retten besluttet at begge mennene kan holdes i varetektsfengslet i fire uker, hvor av to uker i fullstendig isolasjon av hensyn til etterforskningen og fare for bevisforspillelse.

Strafferammen for slike narkotikalovbrudd er fengsel inntil 10 år, ifølge Straffeloven.