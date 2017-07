Slit med avføring og forsøpling – no krev politikarar turistskatt

– Om det blir innført ein eigen turistskatt må det vere ein klar føresetnad at pengane blir brukt til å leggje til rette for turistane, den må vere målretta, seier Tryggestad til NRK.

Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad (Sp), meiner at ein eventuell turistskatt må øyremerkast til å leggje forholda til rette for turistar.

Listetoppane til SV, Raudt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av ein turistskatt, mens Sp og Aps listetoppar meiner staten må bidra meir for å avhjelpe problema den auka turiststraumen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet Dei Grøne ønsker andre verkemiddel, mens berre dei lokale listetoppane til Høgre og Framstegspartiet seier blankt nei, ifølgje VG .

– Eg trur ikkje skatt gjer at folk vel bort Geiranger. Vi opplever ein auke i talet på turistar år for år, og det er viktig at vi då kan ha eit tilbod og leggje til rette for den stadig aukande turiststraumen, seier Tryggestad til NRK

Kommunane får overføringar frå staten som i stor grad er basert på talet på innbyggjarar. Det gjer at turistdestinasjonar som Lofoten kjem dårleg ut, sidan turistane brukar infrastrukturen utan at det gir pengar i kommunekassen.

I Nordland er derfor auka politisk styrke bak krav om turistskatt, og også på Vestlandet er det aukande støtte til forslaget, ifølgje NRK. Nordland-topp Dagrun Eriksen i KrF lovar å innføre turistskatt dersom partiet får makta etter valet.

– Sørpå har dei ikkje skjønt kor stor belasting Lofoten blir utsett for. Så også turistane må vere med på eit spleiselag, sa ho til NRK i kommentar til doproblema langs turistvegane.