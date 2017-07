Stenger fv 60 Utvikfjellet minst til september

Det melder Statens vegvesen onsdag ettermiddag.

«Stengt på grunn av opprydningsarbeid etter flom. Stengt for gjennomkøyring til tidlegast september» heiter det på Vegvesen.no.

50 millimeter regn på tre timar gjorde at fleire middels store elvar kom ut av kontroll. Lokalt i Utvik skal ei midlertidig bru binde bygda saman igjen.

Alternativ rute er E39 Anda-Lote. Her er det no sett inn ekstraferje for å ta unna den store trafikken.

Onsdag var olje- og energiminister Søviknes i Utvik.

