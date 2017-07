Buss står fast ved Ørnesvingen

Synnøve Roald, som er på stedet, forteller til Sunnmørsposten at en redningsbil nå skal ha ankommet, men at det fortsatt er lang kø i begge retninger.

En smp-tipser som er bosatt i Geiranger ser på de lange køene nedover vegen fra huset sitt. Han forteller at guider har gått ut av bussene for å guide cruiseturister nedover vegen til fots for å komme seg til båtene.

– Det er flere eldre, og det ser ikke helt bra ut at den stakkarslige gjengen må gå hele vegen til fots, sier han. Tipseren sier at køen har stått i omtrent en time og at alt av varerute, busser og annen trafikk står bom stille.

Sunnmørsposten kommer tilbake med mer.