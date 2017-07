Utbedring av Ålesundstunnelene er planlagt å starte i november

Valget sto mellom to entreprenører som leverte tilbud Skanska og AF Gruppe, hvor sistnevnte fikk tilslaget.

– Entreprenørene leverte to konvolutter i et såkalt to-konvolutt system. Den første konvolutten inneholdt kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdrift med fokus på kort byggetid, gjennomføring av oppdraget, HMS og organisasjonsplaner. Den siste konvolutten inneholdt tilbudspriser, og denne konvolutten ble først åpnet etter at innholdet i den første konvolutten var vurdert, står det i pressemeldinga fra Statens vegvesen.

Tilbudet fra AF Gruppen var på 619 millioner, mens Skanska skulle ha 642 for jobben.

– Endelig budsjett blir behandlet i Fylkeskommunen i august, og vi regner med å inngå kontrakt i slutten av august eller tidlig i september. Planlagt oppstart i tunnelene blir i november, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Tunnelene skal utbedres for å heve sikkerheten i tunnelene.