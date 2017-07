Vitneavhøyr har styrka mistanken om gruppevaldtekt

Fengslet i fire uker: Tre menn siktet for voldtekt eller medvirkning Politiet har åpnet etterforskning mot tre menn etter at en kvinne skal ha blitt voldtatt på Sunnmøre.

Det var tysdag i førre veke at ei kvinne skal ha blitt overfallen og valdteken av tre ukjende menn då ho gjekk på fjelltur. Sidan skal politiet ha gjort omfattande etterforsking.

Ifølgje Nrk Møre og Romsdal har politiet dei siste dagane avhøyrt over 20 vitne og meiner no at dei har oversikt over kva som skjedde.

– Vi kan ikkje gå inn på detaljar om kva som er kome fram av opplysningar, det kan skade den vidare etterforskinga. Men eg kan seie at etterforskinga har styrka oss i trua på at det har skjedd eit alvorleg straffbart forhold, seier seksjonsleiar ved Ålesund politistasjon, Robert Hjelmeseth, til Nrk.

Politiet skal ha funne tekniske bevis i saka. Tre austeuropearar er sikta i saka.