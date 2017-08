«Remøy» ankar millionbota

«Remøy» får millionbot fra Murmansk Får bot på nesten 30 millioner etter at Fiskeridirektoratet krysset feil på skjema.

Det melder NRK Møre og Romsdal , som har vore i kontakt med selskapets advokat.

– Den fullstendige dom blei mottatt 28. juli. Den vil bli anka før 10-dagarsfristen, skriv advokat Richard Bjerk, som representerer Remøy Havfiske, til avisa.

Bakgrunnen for dommen er at reketrålaren, som blei heldt igjen i Murmansk av den russiske kystvakta i mai i år, ikkje hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvatn. Seinare blei det klart at Fiskeridirektoratet gjorde ein feil under utstedelsen av lisensen.