Måser gjør Aure søvnløse

Flere av beboerne sier at måsene blir mer og mer nærgående for hvert år.

– Det er vanskelig å sove på grunn av skrikingen. Det er plagsomt når du sitter på terrassen og spiser. De er rundt meg overalt. Det har blitt verre med årene og i år har de vært ekstrem, sier Johnny Ødeving til NRK Møre og Romsdal.

Kommunen sier at måsene er beskyttet av lova og at de ikke kan gjøre noe akkurat nå.

Fungerende rådmann Ivar Andreassen sier at de allerede har gjort en del tiltak, men at når sommeren er over skal man diskutere ytterligere grep som kan gjøres, slik at det kan bli mer stille neste sommer.