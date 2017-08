Onsdag ble hastigheten til en bilfører i Vestnes målt til 116 km/t i 80-sona. Mannen i 30-åra mistet førerkortet som følge av dette, skriver politiet på Twitter.

Samme ettermiddag hadde politiet også fartskontroll i Velledalen i Sykkylven. Her er en mann anmeldt for å ha kjørt 85 km/t i en 60-sone - samt for kjøring uten førerkort.