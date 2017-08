Ber Støre beklage

Frp-politikeren trekker fram karikaturstriden fra 2006 i en video på sin egen Facebook-side. Der angriper hun Jonas Gahr Støre for hans rolle i karikaturstriden. Det er VG som først melder om saka. Til avisen sier hun at Støre må beklage sin opptreden overfor Vebjørn Selbekk.

Selbekk var redaktør for den kristne avisa Magazinet, som publiserte karikaturtegningerav Muhammed, og redaktøren ble drapstruet. Under striden fremførte Jonas GahrStøre en offentlig unnskyldning til verdens muslimer. I ettertid fikk norsk myndigheter kritikk for være lite prinsippfaste. I VG er det nestleder Trond Giske som svarer på kritikken. Til VG sier han at det er underlig at Listhaug løfter fram en gammel strid.

– Hun kan ikke ha mye å utsette på Jonas når hun må gå elleve år tilbake i tid, sier Giske til VG.