Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger på hjemreise

– Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie, sier innvandrings- og integreringsministeren til NRK .

Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet (UDI) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet.

UDI har for tiden 78 saker gående mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reise til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold, får kanalen opplyst av Justisdepartementet.

– Det skal ikke være lov til å ha den type ferier, men vi kan jo ikke oppfordre til angiveri. Det statsråden bygger opp til her skaper skepsis og mistillit, og jeg er redd innvandrere ikke tør å delta aktivt i vårt samfunn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.