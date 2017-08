Nye regler om skole

Dagens regelendring skal gi et sikkerhetsnett dersom skolen ikke følger opp mobbesaker. Det vil si at fylkesmannen blir førsteinstans for klager fra elever og foreldre dersom skolen ikke følger opp mobbesaker.

Målet er at ordningen skal være enklere, raskere, mer bruksorientert og effektiv enn i dag. Det skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. De nye reglene ble vedtatt i juni av Stortinget, og tredde i kraft 1. august. De nye reglene gir fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet rett til å vedta hva kommunen skal gjøre i enkeltsaker. De vil også ha rett til å gi tvangsmulkt eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

Lovendringene er en oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til (Djupedalutvalget).