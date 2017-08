Sjukehussaka avgjøres om få dager

Dommen i Kristiansunds sak mot Helse Midt kommer 14. august. Det får Romsdals Budstikke opplyst i Frostating lagmannsrett. Saksbehandleren tar imidlertid et lite forbehold for mulige forsinkelser, skriver avisa.

Kristiansund kommune gikk i fjor til sak mot Helse Midt-Norge fordi kommunen mente at tomtevalget for nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal.

Sjukehus-samarbeid mellom Ålesund og Molde: Eidsvik ble overrasket over ukjent cluster-begrep Tidligere helsetopp Astrid Eidsvik stilte godt forberedt til ankesaka Kristiansund kommune kjører mot Helse Midt i den svært betente sjukehusstriden i nordfylket.

Saka dreier seg om at kommunen ikke anerkjenner vedtakene som ble gjort i desember 2014 av Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet. Da ble det bestemt at det nye fellessjukehuset skal ligge på Hjelset ved Molde, ikke ved Storbakken i Kristiansund.

I tingretten fokuserte Kristiansund kommune på at de mener prosessen før tomtevalget var rigget og forutbestemt, men tapte på alle punkt.

Ankesaka var oppe i Frostating lagmannsrett i Trondheim i juni. Her stilte kommunen med ny advokat, og prosederte da på det de mener er saksbehandlingsfeil som de mener gjør vedtaket ugyldig. Helseminister Bent Høie var bland dem som vitnet da saka var oppe.