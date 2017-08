Sunnmøring omkom i flystyrt

Tirsdag kveld styrtet et småfly ved fjellet Dyttholknatten i Sør-Aurdal. Flere vitner hørte et smell og så flammer i området. En større redningsaksjon ble iverksatt i ulendt terreng.

– Den omkomne ble onsdag formiddag fraktet ned fra ulykkesstedet. Politiet mener å vite identiteten til den omkomne og antatt pårørende er varslet og i tett kontakt med oss. For å være sikker på identitet vil det skje gjennom obduksjon, opplyste Bård Sørumshaugen, fungerende lensmann i Valdres onsdag ettermiddag til Sunnmørsposten.

Onsdag kveld melder politiet Innlandet i en pressemelding at den omkomne antas å være en 21 år gammel mann fra Ålesund, for tiden bosatt i Skedsmo kommune.

– Pårørende er varslet av politiet og er i tett kontakt med oss og hjelpeapparatet i egen kommune. De ønsker mest mulig ro rundt seg da dette er en tung tid for dem. Denne informasjonen om den omkomne er familien kjent med at blir gitt ut til media, skriver politiet i pressemeldingen.

Fjernet vrakdeler

Politiet og Statens Havarikommisjon for transport avsluttet onsdag ettermiddag arbeidet på havaristedet og politiet avsluttet da sitt vakthold på skadestedet. Flyforbudet som ble ilagt over området er også opphevet.

Flykropp og vrakdeler ble onsdag kveld fraktet vekk for videre undersøkelser og gjennomgang av Havarikommisjon. Det ligger fortsatt noe vrakdeler igjen i fjellveggen, men de ligger i et område som er vanskelig å ta seg fram i da det er bratt og med løse steinblokker, skriver politiet. Havarikommisjonen vil fjerne disse delene på et seinere tidspunkt ved hjelp av personer med kunnskap om å ta seg fram i slikt terreng.

Politiet er nå over i en etterforskningsfase der de skal sammenfatte all informasjon knytta til hendelsen, opplyser de i pressemeldingen.

I gang med avhør

Flyet traff Dyttholknatten i Sør-Aurdal. Stedet er bratt og vanskelig tilgjengelig med stein og kratt.

– Politiet i Valdres er i gang med å avhøre vitner som så flyet rett før det styrtet og som kan ha viktig informasjon for å komme fram til hvordan ulykken skjedde, sier Sørumshaugen.

Han sier pårørende til piloten har uttrykt at de ønsker ro i den vanskelig tiden de er i nå.

I tillegg til vitneavhør vil politiet sammenfatte dette med opplysninger fra arbeidet og undersøkelsene til Havarikommisjonen og politiets krimteknikere.

- I denne perioden har politiet lite informasjon å komme med om hva som var hendelsesforløp og årsaksforhold til ulykken, står det i pressemeldingen.

