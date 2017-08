NTNU utsatte studiestart

Det er khrono.no som melder om saka. Arendalsuka er såpass viktig for Bovim at han fikk flytta på studiestart. Derfor er det studiestart 16. august i Trondheim og dagen etter i Ålesund og Gjøvik, og ikke tirsdag 15. august. Under Arendalsuka er det en rekke arrangementer for og med universitets- og høgskolesektoren. De har også en rekke arrangement innen politikk, næringsliv og kultur. Det at universitetet utsetter studiestart betyr at Bovim og en rekke personer fra ledelsen ved NTNU får med seg de to første dagene av Arendalsuka.

– Det er naturlig for oss å være til stede under Arendalsuka og delta i en del tematiske samtaler og diskusjoner. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Bovim til khrono.no .

Avisen skriver at Bovim selv er medvirkende i ett av arrangementene under Arendalsuka.