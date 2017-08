Arbeidsulykke på Sula

Oppdatering 22.19:

Det var like før klokken 21.30 mandag kveld at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en arbeidsulykke ved en bedrift på Eidsneset på Sula.

Nødetatene rykket ut med to politibiler, to ambulanser og fem brannbiler. Det var en hel kolonne med utrykningskjøretøy.

Etter at nødetatene kom seg inn på området ble det klart at det var en person som hadde fått klemskader. Pasienten var ved bevisthet.

Klokka 22.15 meldte politiet at personen hadde fått skader under arbeid med truck. Vedkommende vil bli fraktet til sjukehus for en sjekk.

Oppdatering 22.09:

Ulykken skal ha skjedd inne på et lukket område hos en lokal bedrift. Nødetatene er fortsatt på stedet.

Oppdatering kl. 22.02:

Politiet melder om at en person har blitt utsatt for en klemskade. Pasienten er ved bevisthet, men skadeomfanget er ukjent.

Oppdatering kl. 22:

Nødetatene har nå ankommet, og ifølge vitner på stedet er veien i området sperret. To brannbiler, en ambulanse og minst en politbil var på stedet.