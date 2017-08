Passering for personbilar på fylkesveg 60 Utvikfjellet

Ein privat vegstubb og ein kommunal veg skal frå onsdag gje passasje for gjennomgangstrafikk på fylkesveg 60 over Utvikfjellet. Dette gjeld for bilar opp til 3,5 tonn.

Omkøyringa er bratt og smal, og går rett forbi tunet til fleire bustader.

Med normale trafikktal på rundt 2.100 bilar i døgnet, meiner Vegvesenet at det ikkje er forsvarleg å opne opp for alle.

Vegvesenet opplyser at dette er tidsromma då vegen er open for kolonnekøyring:

07.00 – 08.00

12.00 – 13.00

16.00 – 17.00

19.00 – 20.00

– Me må også ta omsyn til anleggsarbeidet som pågår. Omkøyringsvegen blir nytta til massetransport i samband med permanent reparasjon av fv. 60. Så opning for gjennomkøyring fire gongar i døgnet er foreinleg med å halde fullt trøkk på gjenoppbygging av vegen og bruene, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Næringslivet

Ordførar i Stryn, Sven Flo, seier kommunen har øvd påtrykk for å få til ei løysing. Han er glad over at vegen vert opna for regulert gjennomkøyring, men seier til Fjordingen at han ønskjer meir.

– Vi har gitt tilbakemelding på dei konsekvensar vegstenginga har gitt for næringslivet vårt, og vore tydelege på dei samfunnsøkonomiske konsekvensane. Difor har vi oppmoda om snarleg løysing for å setje på trafikk, seier Sven Flo.

Richard Grov: – Manglande vilje

Richard Grov, direktør for Hotel Alexandra og dagleg leiar for Loen Skylift, er ikkje fornøgd med løysinga, skriv NRK Sogn og Fjordane.

– Då er det like greitt å halde vegen stengt. Det finst midlertidige løysingar som fungerer. Her er det ineffektivitet og manglande vilje, meiner Grov.

Vegen vart øydelagd då det kom 50 millimeter regn på tre timar 24. juli.

– Me har stor forståing for ulempene særleg næringslivet har som følgje av stenginga, og me konsentrerer oss no om å få reparert og opna vegen så raskt som råd, seier fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal i pressemeldinga.

Stenger fv 60 Utvikfjellet minst til september Den flomramma fylkesveg 60 gjennom Utvik i Nordfjord blir stengt i alle fall til september.