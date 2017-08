Rekordmange skip slipper å bruke norske kapteiner

For å jobbe som kaptein på et skip som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), må du i utgangspunktet være statsborger i et EØS-land, ifølge norsk lov.

Sjøfartsdirektoratet kan imidlertid gi dispensasjon fra kravet. De siste årene har antallet dispensasjoner økt kraftig, og i fjor innvilget direktoratet 580 slike søknader, skriver Sysla Maritime.

Rundt 50 fikk avslag.

Volstad flagger hjem Volstad Maritime AS har besluttet å flagge hjem alle sine skip.

– Alle som oppfyller vilkår får dispensasjon

– Så lenge vilkårene er innfridd, innvilger vi dispensasjonen, sier Dag-Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, til avisa.

Sjøoffiserforbundet har bedt regjeringen om å stramme inn på praksisen, men statssekretær Dilek Ayhan sier til Sysla at departementet mener praksisen om dispensasjon ikke bør endres.